Байден укрепил позиции в предвыборной гонке демократов

Джо Байдена на Национальном съезде Демократической партии США готовы поддержать 1147 делегатов, а Берни Сандерса - 861.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на президентских выборах в ноябре текущего года, одерживает уверенную победу на праймериз в нескольких важных штатах. Об этом сообщает The Wall Street Journal в среду, 18 марта.

Так, во Флориде по результатам подсчета 99% голосов избирателей, за него проголосовали почти 62% против 23% голосов, которые набрал его основной соперник сенатор Берни Сандерс.

В штате Иллинойс Байден также серьезно опережает Сандерса по показателям - 59% против 36% голосов. А в Аризоне Байден лидирует с 42,8% голосов, в то время как у Сандерса - 30%.

По предварительным данным, Байдена на Национальном съезде Демократической партии США готовы поддержать 1147 делегатов, а Сандерса - 861.

Накануне Байден одержал победу в штате Вашингтон, неделю назад он обошел Сандерса еще в четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.

Ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. По материалам Корреспондент.net