Байдена висунули на Нобелівську премію миру

Депутат британського парламенту лейборист Кріс Брайант номінував кандидата в президенти США Джо Байдена на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Брайант заявив газеті Evening Standard, що він висунув Байдена в понеділок.

"Коли інші вдавалися до насильницьких рішень, він говорив, що найкраща сила - це сила аргументації", - аргументував своє рішення британський депутат.

Нагадаємо, член норвезького парламенту та голова делегації в НАТО Крістіан Тібрінг-Гедді вважає, що президент США Дональд Трамп вартий Нобелівської премії миру за внесок у вирішення тривалих конфліктів. Він надіслав листа до Нобелівського комітету, в якому повідомив, що адміністрація Трампа, зокрема, зіграла ключову роль у встановленні відносин між Ізраїлем і ОАЕ. У 2018 році Тібрінг-Гедді разом з іще одним норвезьким політиком уже висував кандидатуру Трампа на здобуття Нобелівської премії миру, але тоді Трамп її не отримав.

17 вересня професор американського університету Ратгерса Сергій Єрофєєв повідомив, що російського політика Олексія Навального висунули на Нобелівську премію миру.

24 вересня також повідомлялося, що президента РФ Володимира Путіна Висунули на Нобелівську премію миру.

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Кремль не має стосунку до номінації.

Торік лауреатом Нобелівської премії миру став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Він був нагородженій премії за досягнення миру з Еритреєю після 20 років конфронтації.

У 2018 році Нобелівську премію миру отримали конголезький гінеколог Денис Муквеге й іракська правозахисниця Надя Мурад. Премія була присуджена за боротьбу із сексуальним насильством у збройних конфліктах. За матеріалами LB.ua