Беларусь готова к реальной интеграции с Россией, но без понуждения - Лукашенко

Беларусь выступает за реальную интеграцию на классических принципах с Россией.

Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает Белта.

"Мы остаемся, как всегда, благосклонны к реальной интеграции без понуждения к интеграции (срок в СССР "понуждение к интеграции). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем речь", - сказал Лукашенко.

Лукашенко вспомнил, как еще с первым президентом РФ Борисом Ельциным Беларусь всегда инициировала реальную интеграцию: "...наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин намекает на полную интеграцию двух стран в обмен на единый тариф на энергоносители. По материалам УНИАН.