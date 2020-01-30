Белый дом хочет "отредактировать" некоторые главы в книге Болтона

Администрация США выступает против публикации некоторых глав книги Джона Болтона - бывшего советника по нацбезопасности президента страны Дональда Трампа, так как в ее тексте содержится засекреченная информация.

Об этом говорится в письме Совета национальной безопасности США адвокату Болтона, оказавшемся в распоряжении сразу нескольких американских СМИ в среду, 29 января, передает DW.

"В рукописи содержится значительный объем засекреченной информации. Некоторые сведения даже относятся к категории "совершенно секретно". ...Книга не может быть опубликована или обнародована иным образом без удаления засекреченной информации", - говорится в письме.

Как сообщал Укринформ, в конце прошлой недели в СМИ попала информация о рукописи Джона Болтона, которая должна стать основой для новой книги. В ней, в частности, утверждалось, что президент Трамп сказал своему советнику по вопросам нацбезопасности о намерении продолжать "замораживание" $391 млн оборонной помощи для Украины. Условием для прекращения давления называлось расследование украинской власти против демократов, включая Джона Байдена. По материалам Укринформ.