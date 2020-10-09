Bild: експрезидент розвідслужби BND говорить відверто

Герхард Шиндлер працював у федеральній прикордонної охорони ФРН, у федеральному відомстві з охорони конституції та з 2011 по 2016 рік був президентом федеральної розвідувальної служби Німеччини. У понеділок вийде його книга ("Хто боїться BND?", видавництво Econ), яку відомство канцлера кілька місяців тримало в таємниці й викреслили з неї багато моментів. Журналісти видання поговорили з Шиндлером.

Говорячи про замах на лідера російської опозиції Олексія Навального, Шиндлер зазначив: "Багато що говорить про причетність ГРУ (російської служби військової розвідки). Це якоюсь мірою можна пояснити логікою: ГРУ довгий час входило до списку установ, які слід розпустити. Великою і сильною службою внутрішньої розвідки була ФСБ, послідовниця КДБ. була служба зовнішньої розвідки СВР. А військова служба ГРУ, на думку багатьох керівників в Кремлі, стала в цій структурі в деякому сенсі зайвою. І такими акціями - якщо приписувати їх цій службі - вона, очевидно, хоче довести, наскільки вона важлива, боєздатна і хороша".

«Путін хотів би повернути Росії її колишню міць. Два важливих моменти: по-перше, з військової точки зору. Це означає, що він модернізує російську армію в більших масштабах. І крім військового аспекту, тобто модернізації російської армії, є другий аспект: а саме те, що він також використовує цю модернізовану армію, наприклад, в Сирії, але також і в Україні при окупації Криму. І небезпечним в цьому розвитку є те, що поріг для використання військових засобів впав. І це прямо у нас на порозі, бо Київ не набагато далі від нашої вхідних дверей, ніж Париж".

"Великий небезпекою для нашого світопорядку є Китай. Китай усіма силами хоче стати номером один у світі. Хоча ми в Німеччині все ще мріємо про хороші економічні відносини, Китай щодня встановлює нові факти. Якщо дивитися вперед, то нам потрібна чітка позиція стосовно Китаю, тому що я не зацікавлений в тому, щоб наші нащадки сиділи в цехах китайських підприємств", - заявив Шиндлер. За матеріалами www.bild.de