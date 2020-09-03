Білорусь розгорнула половину армії вздовж кордону з Польщею і Литвою - Лукашенко

Половина білоруської армії розгорнуто вздовж кордонів з Польщею і Литвою, заявив невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Белта в четвер 3 серпня.

"Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західні кордони з Литвою і Польщею. І, як я часто говорю, фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим загрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат", - зазначив Лукашенко.

Спокійного життя не буде, але Білорусь сповнена рішучості відстояти свій суверенітет і незалежність", - додав він.

27 серпня, Лукашенко звинуватив Польщу в намірі приєднати Білорусію область. Він заявив, що зараз розгортається якийсь етап гібридної війни проти Білорусі та підкреслив, що сусідні країни після заяв про необхідність повторних виборів в Білорусі почали втручатися у внутрішні справи республіки.

Раніше він звинувачував Литву в спробі порушення повітряного простору через те, що з литовської території був запущений зонд з восьми повітряних куль з "антидержавною символікою".

Лукашенко підкреслив, що Мінськ змушений витрачати великі кошти на перекидання армії на західний кордон.

Нагадаємо, в Білорусі 26 день тривають акції протесту і демонстрації проти результатів президентських виборів, в ході яких Центрвиборчком оголосив президентом Олександра Лукашенка. За матеріалами ZN.UA