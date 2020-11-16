Білорусь вимагає від Польщі видачі засновників NEXTA

Білорусь зажадала від польської сторони видати в найкоротші строки засновників телеграм-каналу Нехта Степана Путила і Романа Протасевича.

Відповідна нота передана на зустрічі в МЗС Білорусі з тимчасовим повіреним у справах Польщі в Білорусі Мартіном Войцеховским, повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"Польській стороні передана нота з копією спрямованих Генеральною прокуратурою Білорусі на адресу Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури Польщі запитів про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності Степана Путила і Романа Протасевича", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

При цьому в МЗС висловили заклопотаність "злочинною діяльністю, що триває" Путила і Протасевича через телеграм-канали НEXTA і НEXTA Live, які Мінськ називає "екстремістськими".

"Польську сторону закликали видати Степана Путила і Романа Протасевича Білорусі в найкоротші строки з урахуванням особливої суспільної небезпеки їхньої злочинної діяльності", - заявили в МЗС.

Як повідомлялося, в серпні Міністерство внутрішніх справ Білорусі оголосило в розшук 22-річного Степана Путила, засновника телеграм-каналу НEXTA, який оперативно висвітлює хід антиурядових протестів у Білорусі. Його звинувачують в організації масових заворушень. За матеріалами Укрінформ.