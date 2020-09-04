Білорусь звинуватила Україну в "підігріванні деструктивних сил"

Віктор Хренін, міністр оборони Білорусі, звинуватив українську владу в тому, що вона нібито "підігріває деструктивні сили", аби змінити владу в країні. Це ж стосується Польщі, Литви та Чехії, повідомляє пресслужба відомства.

На думку Хреніна, ситуація в Білорусі є прикладом загострення стосунків між державами та військово-політичними блоками.

"Різні деструктивні сили, що підігріваються керівництвом таких держав як Польща, Литва, Чехія та Україна, вдавалися до спроб неконституційної зміни влади", - заявив він.

Міністр також додав, що "певним силам на Заході" не вдалося провести в Білорусі кольорову революцію, тому вони взялися до методів гібридної війни.

"Ми змушені виробляти відповідні заходи військового характеру, що і було продемонстровано нами в ході планових заходів бойової підготовки, які проведені в безпосередній близькості біля кордонів з НАТО в серпні цього року", - додав Хренін. За матеріалами ZN.UA