Білорусів закликають вийти на загальнонаціональний страйк

У Білорусі відсьогодні анонсували загальнонаціональний страйк.

Про це повідомляє NEXTA в телеграм-каналі, передає Укрінформ.

Білорусів закликають не виходити на роботу, поки влада не виконає три вимоги. Серед них - "визнання опозиційного кандидата Світлани Тіхановської новим президентом Республіки Білорусь, звільнення всіх політв'язнів і проведення нових чесних виборів".

Як наголошується в повідомленні, страйк - законний спосіб протесту, закріплений у Конституції РБ. Організатори переконують, що за участь у страйку затримувати не будуть, а "звільнити всіх неможливо".

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У країні проходять акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3000 учасників протестів у різних частинах країни.