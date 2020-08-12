Білоруські опозиціонери створюють Фронт національного порятунку

Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало анонсував створення Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти новообраного президента Олександра Лукашенка

Про це він заявив у своєму телеграм-каналі.

За словами Цепкала, цілями фронту є мобілізація білоруського народу на боротьбу проти порушення Конституції Республіки Білорусь і насильницького захоплення державної влади Лукашенком; боротьба за збереження національного суверенітету, демократії та свободи Республіки Білорусь і захист демократичного вибору білоруського народу від масових і силових фальсифікацій з боку влади.

Як повідомив Цепкало у відеозверненні, він був змушений покинути Білорусь, об'їхав Росію, Україну, Польщу. Зараз він перебуває в Україні, далі планує їхати в Литву і Латвію.

За його словами, він спілкувався з білоруською діаспорою в цих країнах, багато хто з них висловлював зацікавленість у створенні Фронту або Комітету національного порятунку Білорусі, а також готовність допомагати йому.

Цепкало наголосив, що Фронт має підхопити естафету, яку розпочали не зареєстровані на вибори президента Білорусі кандидати і продовжили три жінки, які стали в опозицію до Олександра Лукашенка.

Цепкало зазначив, що Комітет порятунку має вимагати звільнення всіх політичних в'язнів, амністії економічних ув'язнених, проведення чесних і прозорих виборів.

Він заявив, що Комітет не вважає Лукашенка легітимним президентом, а визнає Світлану Тихановську переможцем на виборах.

Раніше штаб Тихановської закликав до перемовин про мирну передачу влади народу. За матеріалами Еспресо TV