Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в Китае, число зараженных приближается к 60 тыс

В Китае по состоянию на четверг зарегистрировано 15 152 новых случая заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщили на пресс-конференции представители Государственного комитета здравоохранения КНР.

По их данным, 254 пациента скончались.

В эти статистические выкладки включены и оглашенные ранее в четверг показатели по провинции Хубэй.

Таким образом, общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом по состоянию на четверг достигло в Китае 1367 человек. Заражение подтверждено у 59 804 человек