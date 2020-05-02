Борис Джонсон назвав сина на честь лікарів, які врятували його від COVID-19

Голова уряду Британії Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондс назвали навонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном, причому ім'я Ніколас було вибрано на честь двох лікарів, які лікували очільника британського уряду.

Про це повідомляє Sky News.

"Керрі Саймондс та Борис Джонсон назвали свого новонародженого сина Вільфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном - ім'я Ніколас, обрали на вшанування двох лікарів, які врятували життя прем'єр-міністра", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лікарі, на честь яких дали одне з імен малюку, це доктор Нік Прайс та доктор Ніка Харт, які боролися за життя Джонсона, коли він був у реанімаційному відділенні з коронавірусною хворобою минулого місяця.

Наречена Джонсона розповіла також, що дитину назвали на честь дідуся прем'єр-міністра Вілфреда та її дідуся Лоурі.

Вілфред Джонсон з'явився на світ вранці 29 квітня, незабаром після повернення прем'єра до офісу після одужання від COVID-19.

12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після інтенсивної терапії через COVID-19. Джонсон лікувався від коронавірусу в лікарні Святого Томаса в Лондоні. У відділення інтенсивної терапії він потрапив увечері 5 квітня, через загострення коронавірусної хвороби. За матеріалами Укрінформю