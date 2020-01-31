Brexit: почему Великобритания вышла из ЕС и что это будет означать для Украины

Brexit - это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Он состоится 31 января 2020 года в 23.00 (1 февраля в 1.00 по Киеву), и тем самым подтвердит решение референдума, который состоялся в 2016 году.

Теперь страну ждет "самостоятельная жизнь", во время которой будут выстроены новые отношения с Евросоюзом и другими странами.

Факты ICTV рассказывают самую важную информацию о Brexit.

Предыстория Brexit

У Лондона и ЕС достаточно долгое время были сложные отношения, и предпосылки к выходу Великобритании начали появляться еще в 2014 году, после проведения выборов в Европарламент.

Провести референдум про выход Великобритании из ЕС в 2015 году пообещал премьер-министр Дэвид Кэмерон. В итоге он был назначен на июнь 2016 года.

Результаты референдума стали неожиданностью не только для Великобритании, но и для всего мира. 51,9% британцев поддержали идею, в то время как 48,1% были против нее.

Меньше всего Brexit поддерживали в Лондоне, Шотландии и Северной Ирландии, а Уэльс и остальная Англия больше хотели покинуть Европейский Союз.

Тогда Дэвид Кэмерон признал свое поражение и ушел в отставку с поста премьер-министра, а на его место пришла Тереза Мэй.

29 марта 2017 года Тереза Мэй отправила в Брюссель официальное уведомление о выходе страны из ЕС, после чего начался двухлетний отсчет до Brexit. Он должен был состояться 31 марта 2019 года.

В апреле того же года, премьер-министр объявила о внеочередных парламентских выборах в Великобритании, чтобы укрепить большинство в Палате общин. В то же время Евросоюз готовился к переговорам по Brexit и утвердил общую позицию по ним.

Первые переговоры состоялись 19 июня 2017 года, а уже в конце февраля 2018 года Еврокомиссия опубликовала проект соглашения о выходе Великобритании.

Однако на этом амбиции Мэй не закончились, и 6 июля 2018 года ей удалось протолкнуть новый план Brexit, которым предусмотрена тесная интеграция с ЕС после выхода.

Реакция правительства не заставила себе долго ждать, и уже 8 июля в отставку подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и его заместитель Стив Бейкер, а 18 июля - министр иностранных дел Борис Джонсон.

На фоне других отставок и массовых протестов против выхода из ЕС продолжает готовиться соглашение о Brexit, однако не с планом, которого хотела добиться Мэй. 25 ноября 2018 года на саммите ЕС его утверждают.

Однако 11 декабря премьер-министр отменяет голосование в Палате общин по проекту соглашения, а 15 января 2019 года его отвергают.

До конца января Великобритании не удается утвердить соглашение и правки к нему, а ЕС отказывается от его пересмотра.

Второй провал за голосование по проекту о Brexit состоялся 12 марта 2019 года, а 21 марта Евросоюз соглашается на просьбу Мэй перенести выход на 30 июня 2019 года, однако при условии, что парламент примет соглашение до 12 апреля.

Однако попытки принять соглашение и дальше будут провальными, из-за чего ЕС решил е отложить выход Великобритании до 31 октября 2019 года.

24 мая 2019 года Тереза Мэй объявляет о своей отставке. Ее пост занимает Борис Джонсон, который обещает вывести страну из Евросоюза до указанного ранее срока.

Однако в стране не желают проводить Brexit без соглашения, из-за чего приходится вновь просить о переносе выхода, на этот раз на 31 января 2020. На что Евросоюз в очередной раз соглашается.

В итоге парламенту удается согласовать документ, и Великобритания подписывает соглашение с ЕС по условиям Brexit 25 января 2020 года. Убытки Лондона

Решение Великобритании покинуть состав Евросоюза практически сразу же отразилось на стране. Согласно предварительным подсчетам, оно стоит среднему домохозяйству около $526 ежегодно.

Хотя эта сумма не такая уж и большая для среднего жителя Великобритании, она значительно влияет на экономику страны.

Стоимость Brexit колеблется в районе 2-2,5% от ВВП Великобритании. Согласно анализам экономистов из Стэнфорда и Ноттингемского университета, из-за решения выйти из ЕС приблизительно на 6% уменьшились инвестиции бизнеса, а занятость населения сократилась на 1,5%.

Также уменьшился и общий доход Великобритании. Однако предварительные прогнозы по выходу из ЕС были намного хуже того, что оказалось в итоге.

Однако это все произошло еще до официального Brexit. Согласно оценкам экономистов, страну ждет еще большее падение ВВП - приблизительно на 1,2- 4,5%. Кроме того, могут упасть и доходы населения - на 1-10% на человека.

Не стоит забывать о том, что особенно пострадает торговля Великобритании с ЕС, ведь членство в Евросоюзе дает много "поблажек" в этом вопросе.

Кроме того, стране придется заплатить Евросоюзу так называемый счет по разводу, сумму которого оценивают в EUR24,6 млрд.

Что Brexit значит для Украины

Для Украины выход Великобритании из ЕС значит лишь то, что со страной придется заключать новые договора, которые раньше могли быть частью соглашений с Евросоюзом.

Однако также это открывает и новые возможности для сотрудничества. Так, после Brexit Украина собирается пересмотреть торговое соглашение с Великобританией.

Это может сыграть на руку нашей стране, ведь сейчас Великобритания будет пытаться диверсифицировать торговые отношения.

Также Украина может получить преимущества на некоторых рынках страны.

Кроме того, Brexit может открыть путь для окончательного утверждения договора об открытом небе с ЕС, ведь ранее туда входил аэропорт Гибралтара, который считается спорной территорией.

Выход Великобритании не должен повлиять на планы туристов, ведь страна не выходит из Шенгенской зоны.

К слову, Украина ввела безвизовый режим для британцев, который будет действовать до 31 января 2021 года. По материалам ICTV Факти