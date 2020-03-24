Британцям наказали усім сидіти вдома принаймні три тижні

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що з 24 березня його країна запроваджує небувалі в мирні часи обмеження на пересування людей, щоб стримати поширення коронавірусу.

Досі Велика Британія відмовлялася запроваджувати жорсткий карантин, хоча це зробили кілька європейських країн.

Жорсткіші правила оголошені після того, як минулі вихідні засвідчили, що чимало британців не дотримувалися порад про обмеження спілкування, і багато людей виходили сім'ями на прогулянки вулицями, у парках та в інших громадських місцях.

Якщо ви не виконуватимете правила, то поліція буде уповноважена змушувати вас...