Британія і Канада ввели санкції проти Лукашенка

Велика Британія і Канада запровадили санкції, включаючи заборону на виїзд та замороження активів проти восьми осіб білоруського режиму, включаючи президента Олександра Лукашенка. Про це УНН повідомляє із посиланням на Fox23.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив у вівторок, що санкції були введені в рамках узгодженого з Канадою підходу "з метою підтримання демократичних цінностей і тиску на тих, хто відповідає за репресії".

"Сьогодні Велика Британія та Канада надіслали чітке повідомлення, запровадивши санкції проти жорстокого та шахрайського режиму Олександра Лукашенка. Ми не приймаємо результатів цих фальсифікованих виборів", - зазначив Рааб у своїй заяві.

Відповідну заяву зробили й у МЗС Канади.

"У координації з Великою Британією та на підтримку народу Білорусі Канада вводить санкції проти чиновників уряду Білорусі, зокрема проти Олександра Лукашенка. Ці дії здійснюються згідно із законом про спеціальні економічні заходи", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що підтримує не галузеві, а точкові і персональні санкції проти конкретних особистостей і підприємств, які підтримують або фінансують режим президент Білорусі Олександра Лукашенка.