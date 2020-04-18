Британія запустила масове виробництво потенційної вакцини від COVID-19

У Великобританії запускають в масове виробництво потенційної вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

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На даний момент потенційна вакцина, розроблена вченими Оксфордського університету, вже запущена у виробництво на семи підприємствах у Великій Британії, континентальній Європі, Індії та Китаї. До вересня, коли повинні завершитися клінічні випробування вакцини, планують виготовити близько мільйона доз.

"Ми почали ризиковане виробництво цієї вакцини не тільки в невеликих масштабах, але і з мережею виробників у семи різних місцях по всьому світу. Мета полягає в тому, щоб приблизно до вересня отримати як мінімум мільйон доз, коли ми також сподіваємося отримати результати ефективності випробування", - повідомив професор університету Адріан Хілл.

На даний момент вчені оголосили набір добровольців для тестування вакцини на людях.