Британская полиция удалила изображение украинского герба из "Руководства по противодействию экстремизму"

Полиция Великобритании приняла решение удалить изображение Герба Украины – Трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" - говорится в сообщении посольства Украины в Соединенном Королевстве в аккаунте в Twitter в четверг.

В самой же полиции Великобритании подчеркнули, что уже удалили изображение украинского герба из руководства.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и (мы – ИФ) не хотели нанести обиду. Мы встретились с представителями Форин офиса (МИД Великобритании – ИФ) и украинского посольства, обновили руководство по знакам и символам и удалили украинский конституциональный трезубец", - говорится в сообщении на сайте британской контртеррористической полиции.

Кроме того там объяснили, как изображение герба Украины появилось в документе.

"К сожалению, крайне правые группы имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности, и это причина, почему некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", - говорится в объяснении.

Как сообщалось, британская контртеррористическая полиция разместила изображение Герба Украины – Трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму". Министерство иностранных дел Украины в связи с этим потребовало официальный комментарий от МИД Великобритании, а также исключить изображение украинского Герба из данного пособия. По материалам Интерфакс- Украина.