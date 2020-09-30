Чехія з 5 жовтня на 30 днів вводить режим НС через коронавірус

Уряд Чехії з 5 жовтня на 30 днів вводить режим надзвичайної ситуації через зростання кількості випадків коронавірусу. Про це повідомляє газета denik.cz.

За словами міністра охорони здоров'я Чехії Романа Примули, якщо не ввести надзвичайний стан, до кінця жовтня кількість хворих на COVID-19 може збільшитися настільки, що поставить під загрозу можливості медустанов.

З 5 жовтня в країні заборонені збори понад 20 людей на відкритому повітрі та понад 10 людей в закритих приміщеннях. При цьому театри працюватимуть без обмежень, але з закритими буфетами, а опери та мюзикли заборонять. Також дозволено проводити професійні спортивні матчі без глядачів. Середні школи в районах підвищеної епідемічної небезпеки перейдуть на дистанційне навчання.

Попередній режим НС в Чехії діяв з 12 березня по 17 травня.

Раніше міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех пішов у відставку через різке зростання захворюваності на COVID-19 в країні. Після зняття всіх карантинних обмежень в Чехії зафіксували сплеск випадків коронавірусу. Два тижні тому Чехія вийшла на друге місце в Європі після Іспанії за темпами поширення інфекції.

Кількість жертв коронавірусу в Чехії у вересні перевищила квітневий антирекорд. За даними Університету Джона Гопкінса, в Чехії зафіксували 67 843 випадки коронавірусу, 636 людей померли, 32 759 - одужали.

До цього Словаччина вирішила з 1 жовтня на 45 днів ввести режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Станом на 30 вересня кількість хворих на COVID-19 в Україні за добу вперше перевищила 4 тисячі випадків. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 208 959 осіб, з них 92 360 одужали, 4129 - померли. За матеріалами nv.ua/