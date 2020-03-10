Чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Футбольный чемпионат Серии А официально приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Вчера, 9 марта, Олимпийский комитет Италии постановил отложить все спортивные мероприятия до 3 апреля. С соответствующей просьбой орган обратился к итальянскому правительству.

Cогласно указу премьер-министра Джузеппе Конти, ограничения вступят силу с сегодняшнего дня.

Напомним, коронавирус начал распространяться в Китае, однако позже заболевшие люди стали появляться по всему миру.

Италия стала главным эпицентром вспышки коронавируса в Европе - там умерли 233 человека, более 5000 заразились.

Отметим, что в Италии выступают два украинских футболиста Руслан Малиновский ("Аталанта") и Евгений Шахов ("Лечче").

Ранее сообщалось о том, что два матча Лиги Европы пройдут без зрителей из- за коронавируса. По материалам ZN.UA