Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 24 тыс. человек, скончались 490 - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,887 тыс. человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 185 тыс. 555 человек, 892 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

На китайских территориях за пределами материковой части страны с декабря прошлого года зафиксированы 38 случая заболевания: 18 (включая один случай летального исхода) - в Гонконге, 10 - в Макао, и 10 - на Тайване