Число заболевших новым коронавирусом в КНР достигло почти 6 тыс. человек - власти

За истекшие сутки число заболевших новым типом пневмонии в Китае увеличилось на 1 тыс. 459 человек, жертвами коронавируса стали 26 человек, сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Всего в стране по состоянию на 00:00 часов среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, число случаев летального исхода - 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни.

С декабря прошлого года, когда были обнаружены первые заболевшие в административном центре Хубэя городе Ухане, число успешно прошедших курс лечения и выписанных из больниц достигло 103 человек.

Как отметила газета "Цзянькан шибао" ("Здоровье"), по состоянию на среду число случаев новой пневмонии превысило число подтвержденных случаев атипичной пневмонии (SARS) 2003 года.

По официальным данным, с конца 2002 года по 16 августа 2003 года на материковой части Китая было зарегистрировано 5 тыс. 327 случаев атипичной пневмонии, излечено 4 тыс. 959 больных, зарегистрировано 349 случаев летального исхода