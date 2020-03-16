Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тыс. человек, число инфицированных - почти 169 тыс. – газета

По состоянию на 06:00 понедельника, в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс. поправились более 76,8 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

По сравнению с тем же временем воскресенья, число больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тыс., скончавшихся - на 709 человек.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 16 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.

Число скончавшихся в других странах мира также превысило число летальных исходов в Китае на 84 случая.

До 1,809 тыс. увеличилось в минувшую пятницу число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 368 случаев смертельного исхода вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 24,747 тыс., что на 3,59 тыс. случаев превышает показатель воскресенья.

В Иране зафиксировано 13,938 тыс. случаев заболевания, (скончались 724), Южной Корее - 8,236 тыс. (75), Испании - 7,844 тыс. (288), Германии - 5,813 тыс. (13), Франции - 5,437 тыс. (127), США -3,689 тыс. (68), Швейцарии - 2,2 тыс. (14), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,535 тыс. (31), Великобритании - 1,395 тыс. (35), Норвегии - 1,256 тыс. (три), Швеции - 1,032 тыс. (три).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 129 странах и районах мира.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.