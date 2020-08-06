Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень

Чорногорія включила Україну в зелену зону і дозволила в'їзд українцям без обмежень. Про це сказано в повідомленні посольства України в Чорногорії, пише НВ.

У відомстві назвали рішення "дипломатичною перемогою".

Раніше українцям було дозволено в'їзд у Чорногорію без додаткових обмежень у зв'язку з епідемією covid-19 тільки в разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму.

При цьому туристам з України, які їхали в Чорногорію наземним транспортом, потрібно було мати негативний тест на коронавірус, який зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Раніше Чорногорія внесла Росію до списку країн, громадяни яких можуть в'їжджати в країну без додаткових умов, пов'язаних з коронавірусом попри те, що РФ - один з лідерів за кількістю хворих.

На дане рішення розкритикував посол України в Чорногорії Михайло Шматов, заявивши, що обурений. За матеріалами Мінфін.