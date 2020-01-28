CNBC: Коронавирус в Китае может обрушить мировую экономику

Рынки недооценивают потенциальные последствия от вспышки смертельного коронавируса в Китае. В компании экономических исследований AdMacro предостерегают, что для мировой экономики нынешняя эпидемия может стать моментом вроде банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году.

Как пишет CNBC News, китайские чиновники сегодня подтвердили, что количество погибших от нового вируса, который происходит из города Ухань, достигло 106 человек. Еще 4515 пациентов оказались зараженными. Глобальные фондовые рынки в понедельник столкнулись с резкой распродажей, но стабилизировались во вторник. А стоимость акций до сих пор колеблется на уровне, близком к недавним рекордным значениям. Многие аналитики указывают на опыт 2003 года, когда произошла вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) из-за другого коронавируса. Оглядываясь на те события, они прогнозируют краткосрочность любых потенциальных последствий.

От SARS пострадали 8 тысяч человек, а около 800 - погибли. Эпидемия сократила рост экономики Китая в 2003 году на 1%. При этом, рост всего региона Восточной Азии замедлился на 0,5%.

Однако, председатель AdMacro Патрик Перрет-Грин сказал CNBC, что рынки ошибочно "слишком спокойные" и игнорируют рост экономики Китая с 2003 года, а также рост городского населения в стране и доступности путешествий. 60% китайского населения теперь живет в городах. А в 2003 году такой же процент китайцев жил в сельской местности. Пассажирские авиаперевозки выросли с 80 миллионов до 660 миллионов. По мнению эксперта, нынешнее закрытие целых мегаполисов до сих пор не оценено должным образом.

"Синьцзян-Уйгурский автономный округ имеет население 56 миллионов людей, а заводы тут не работают уже вторую неделю. Шанхай - 24 миллиона человек, Ханчжоу - 11 миллионов людей", - сказал Перрет-Грин.

"Огромная часть городского населения закрыта, большое количество бизнеса, а также китайских компаний собираются объявить о форс-мажоре и зарыться", - добавил он.

По мнению Перрета-Грина, вспышка смертельного коронавируса - это новый переломный момент в духе "банкротства Lehnan", который может "направить глобальную экономику в серьезную рецессию". Ключевое отличие между 2003 и 2020 годами заключается в размере и важности китайской экономики в глобальной структуре. Перрет-Грин указал на то, что по состоянию на конец 2002 года ВВП Китая составлял 4% от мирового. В конце же 2019-го эта доля выросла до 16%. После эпидемии SARS Китай все равно переживал быстрый рост из-за присоединения к ВТО.

"Если ВОЗ прав и воздействие вируса затянется на месяцы, кажется вполне рациональным предположить, что он откусит минимум 1% от китайского ВВП и 0,5% от глобального", - сказал эксперт. По материалам УНИАН.