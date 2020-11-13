COVID-19: Пандемія порушує боротьбу з кором

У 2020 році випадки кору зменшились у всьому світі, але зусилля по боротьбі з пандемією Covid-19 зірвали кампанії вакцинації та профілактики, попередили ВООЗ та органи охорони здоров'я США 12 листопада, пише Le Figaro/

"У листопаді понад 94 мільйони людей ризикували не бути щепленими, як було заплановано, через переривання кампаній боротьби з кором у 26 країнах",- зазначають Всесвітня організація охорони здоров'я та Федеральні контрольні центри та профілактика захворювань (CDC) США.

“Багато з цих країн зараз переживають спалахи хвороб. Серед країн, які відклали кампанії, заплановані на 2020 рік, тільки вісім (Бразилія, Ефіопія, Непал, Нігерія, Філіппіни, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго та Сомалі) відновили свою кампанію після затримки»,- зазначає далі цей документ.

"До того, як сталася криза коронавірусу, світ був у полоні кризи кору, яка нікуди не зникла",- сказала Генрієта Форе, виконавчий директор ЮНІСЕФ. Фактично минулого року від кору загинуло 207500 людей у всьому світі, що на 50% більше, ніж у 2016 році.

Кір прогресувала у всіх регіонах, при цьому великі епідемії були зареєстровані в Демократичній Республіці Конго, Мадагаскарі, Україні, островах Самоа і Бразилії. В цілому в 2019 році було зареєстровано близько 870 000 випадків кору - це найвищий показник за всю історію спостережень з 2016 року.

За словами Генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, «ці дані ясно показують, що ми не можемо захистити дітей від кору у всіх регіонах світу». І все ж, як він сказав в заяві, «ми знаємо, як запобігти спалаху кору і смерть».