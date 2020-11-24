COVID-19: ВООЗ побачила світло в кінці тунелю

Остання інформація про випробування вакцин від коронавірусу вселяє оптимізм в питанні боротьби з пандемією COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус, передає DW.

"В результаті останніх позитивних даних про випробування вакцин світло в кінці цього довгого темного тунелю стає все яскравіше. Зараз є реальна надія, що вакцини разом з прийнятими заходами в області охорони здоров'я допоможуть покласти край пандемії COVID-19", - зазначив він.

Також глава ВООЗ закликав багаті країни виділяти більше грошей на допомогу бідним країнам.

"Це не акт благодійності, а найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки", - сказав Гебрейесус.

За словами глави ВООЗ, розроблена для цих цілей програма вимагає для реалізації тільки в цьому році $4,3 млрд. Передбачається, що кошти будуть виділятися на закупівлю і доставлення великої кількості вакцин, тестів і медикаментів. На втілення цієї програми ВООЗ в наступному році знадобиться ще $23,8 млрд. За матеріалами ZN.ua