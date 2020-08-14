ЦВК Білорусі оголосила остаточні результати президентських виборів

У Білорусі затвердили підсумки президентських виборів, які пройшли 9 серпня, за результатами переміг чинний президент - Олександр Лукашенко. Про це повідомляє "БЕЛТА".

"ЦВК затвердила підсумки виборів: президентом обраний Лукашенко", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств у Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Загалом вже близько 6,7 тис.

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала відеозвернення, де закликає мерів всіх міст країни 15 і 16 серпня організувати мирні акції у кожному місті.

За матеріалами УНН.