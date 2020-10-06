ЦВК Киргизстану визнала недійсними результати виборів

Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів.

Про це повідомляє 24.kg з посиланням на члена ЦВК Гульнару Джурабаєву.

За її словами, комісія також обговорювала питання про можливий саморозпуск.

"Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складання повноважень", - сказала Джурабаєва.

Протести в Киргизстані: що відбувається

У Киргизстані у виборах 4 жовтня до парламенту, куди обирається 120 депутатів, брали участь 16 партій.

За попередніми даними, семивідсотковий виборчий бар'єр подолали чотири з них. Це провладні "Бірімдік" і "Мекенім Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" й опозиційна "Бутун Киргизстан".

5 жовтня місцеві партії Бішкека вийшли на мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей. Акції переросли в сутички з поліцією.

Мітингувальники захопили Білий дім, а також звільнили експрезидента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

Після протестів у Бішкеку підпалили будівлю Білого дому.

За останніми даними, в ході протестів в Киргизстані загинула людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення. За матеріалами УНІАН.