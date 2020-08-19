Державний переворот в Малі: військові заарештували президента і прем'єра

Військові в африканській країні Малі в ході перевороту заарештували президента країни Ібрагіма Бубакара Кейта і прем'єр-міністра Бубу Сіссе, повідомляє Swissinfo.

Журнал Jeune Afrique пише, що 75-річний Кейта перебував у своїй резиденції разом з прем'єром і своїм сином, депутатом Карімом Кейта, коли його заарештували. Незадовго до цього уряд зробив заяву, що готовий до "діалогу з метою усунути всі непорозуміння".

Також затримано кількох високопоставлених чиновників, яких військові відвезли на базу Каті, в 15 кілометрах від столиці країни Бамако.

Після затримання Кейта на вулиці Бамако вийшли сотні людей - вони закликали президента піти у відставку.

ЗМІ пишуть, що учасники протестів увірвалися до будівлі Міністерства юстиції і підпалили кілька кабінетів. Біля резиденції прем'єра звучала стрілянина, кілька урядових будівель евакуювали.

США, Франція і низка африканських країн відреагували на ситуацію в Малі, закликавши учасників перевороту відмовитися від "неконституційних змін".

Противники нинішнього президента Ібрагіма Бубакара Кейта з червня очолили масові акції протесту, вимагаючи відставки лідера в зв'язку з його нездатністю відновити безпеку і боротися з корупцією.

За даними ООН і правозахисників, в результаті заворушень загинуло щонайменше 14 осіб. За матеріалами "НВ".