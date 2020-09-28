Die Welt: Нагорний Карабах - нова війна Ердогана

У Нагірному Карабаху Туреччина підтримує мусульманський Азербайджан. На протилежному боці - Росія, яка підтримує Вірменію. Президент Ердоган йде на великий ризик. Однак ця демонстрація сили з його боку - сигнал Європі

(…) Збройні зіткнення між Азербайджаном і Вірменією, котрі претендують на Нагірний Карабах, відбуваються постійно. Відповідно до міжнародно-правових норм, цей регіон належить ісламському Азербайджану, але фактично знаходиться під контролем Вірменії.

Цю війну цілком можна було очікувати. Річ у тому, що Туреччина після останнього інциденту на кордоні оголосила, що в разі необхідності підтримає свого союзника Азербайджан. Президент Реджеп Тайїп Ердоган обіцяв «помститися за будь-який напад на Азербайджан», який постачає в Туреччину дешевий газ. За словами турецького президента, Вірменії доведеться «дорого заплатити» за будь-який напад.

Про те, що загрози Ердогана - не порожні слова, загальновідомо по його інтервенціям в Сирії та Лівії. Проголошене в 1994 році перемир'я постійно порушується.(…)

Азербайджан - вже три десятиліття вірний союзник Анкари на Кавказі. Туреччина підтримує його збройні сили на кілька сотень мільйонів доларів щорічно. У липні вона поставила Азербайджану безпілотники, різну зброю і боєприпаси.

Цією збройною ескалацією в Нагірному Карабасі Туреччина демонструє свою гегемонію тепер ще й на Кавказі. Там вона стикається з інтересами Росії, у якій є кілька військових баз на території Вірменії. Але Туреччину це не хвилює - вона вже кілька років протистоїть Кремлю в Сирії та Лівії.

В обох країнах турецьке керівництво цілком успішно просуває власні інтереси, попри на думку Росії. З урахуванням цього досвіду можна виключати, що Анкара і в Нагірному Карабасі не побоїться конфронтації з Кремлем.

Перша реакція Москви, схоже, лише підтверджує, що розрахунок Ердогана вірний. Російське Міністерство оборони закликало сторони до припинення вогню. Хоча Вірменія, на відміну від Азербайджану, - член створеної Росією Організації Договору про колективну безпеку, Кремль не зацікавлений в тому, щоб виступати в підтримку Єревана. Російські ЗМІ повідомляють про конфлікт, але ці новини не з термінових. Крім того, Путін, схоже, не зацікавлений у війні з Туреччиною. Його мета полягає в тому, щоб ситуація в Нагірному Карабасі залишалася незмінною. Так у нього буде можливість і далі постачати зброю обом сторонам конфлікту.

Ердоган своєю чергою робить ставку на залякування. Війна в Нагірному Карабасі - демонстрація його сили, адресована Греції й всій Європі, з якими Туреччина конфліктує з-за газових родовищ у східній частині Середземного моря. Анкара знову показує, що вважає війну цілком прийнятним засобом для просування власних інтересів. Крім того, турецька інтервенція в Нагірному Карабасі - ще і випад в сторону міжнародної спільноти. Адже Анкара на Кавказі знову робить ставку на сирійські повстанські формування, як Ердоган вже робив в Лівії. За даними ЗМІ, в Азербайджані вже знаходяться близько тисячі таких найманців з-поміж сирійських опозиціонерів. Кажуть, що кожному з них платять до 2500 доларів на місяць.(…)