До 106 человек выросло число летальных исходов от нового типа пневмонии в Китае за истекшие сутки

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

На 24 человека выросло число смертельных случаев в китайской провинции Хубэй, зарегистрирован 1 тыс. 291 новый случай заболевания.

В административном центре провинции городе Ухане, являющемся эпицентром вспышки заболевания, скончались 22 человека, еще двое - в городе Тяньмэне. Всего в провинции с начала вспышки заболевания смертность достигла 100 человек.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии