До "кримських" санкцій ЄС проти Росії приєдналися 6 країн

Шість європейських країн підтримали рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму.

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції відносно РФ до 23 червня 2021 року. Про це повідомляється на сайті Євроради.

Йдеться про країни-кандидати на вступ до Євросоюзу - Чорногорію та Албанію, членів європейської зони вільної торгівлі Норвегію та Ісландію, а також про Україну і Грузію.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

Санкції проти Російської Федерації в перспективі будуть посилюватися. Зокрема, її можуть відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT. Це може статися, якщо Росія не припинить агресивно поводитися. За матеріалами Gazeta.ua