До Москви з Куршевелю привезли "чемодан вірусів" - мер Москви

Багато людей, які приїхали з-за кордону в Москву, побували в Куршевелі, звідки привезли "чемодан вірусів", заявив мер Москви Сергій Собянін 25 березня в прямому ефірі програми "Наше місто. Діалог з мером" на ТВЦ.

За словами Собяніна, через Москву пройшла половина всіх людей, які приїхали з-за кордону. Він зазначив, що є досить велика частка москвичів, які люблять їздити за кордон.

"Багато побували і в Куршевелі, привезли звідти просто чемодан вірусів", - підкреслив Собянін.

Мер Москви вважає, що не треба думати, що все розсмокчеться само собою, тому що такі думки заважають вести себе більш дисципліновано і бути готовими до гіршого.

Відзначимо, що Куршевель - це гірськолижний курорт у французьких Альпах, дуже популярний у російських туристів з високим рівнем доходів.

Як інформувалося раніше, група українських мільйонерів, які прибули з відпочинку під час пандемії у Куршевелі, стали фактично першими офіційно інфікованими COVID-19. Проте деякий час вони приховували хворобу, у цьому допомагала київська приватна клініка.

Про це у Фейсбуку повідомляє журналіст Юрій Бутусов, пише УНІАН.

Інфіковані українські політики відпочивали з 7 березня у компанії з росіянами на французькому курорті, де вже вирувала коронавірусна інфекція. Серед них офіційно хворі нардеп Сергій Шахов, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач та мільярдер Валерій Хорошковський.

"Так сталося, що саме ця група українських багатіїв, у якій було 16 людей, першою завезла коронавірус до Києва... Ба більше, ймовірно, що вірус вже був занесений, але тільки в них його діагностували", - написав Бутусов.