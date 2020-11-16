Додон привітав з перемогою Санду, але збирається оскаржити її перемогу

Глава Молдови привітав Майю Санду в попередньому порядку з перемогою на виборах. Однак при цьому політик має намір оскаржити підсумки голосування.

Чинний президент Молдови Ігор Додон привітав з перемогою на виборах глави республіки лідера проєвропейської партії Дія і солідарність Майю Санду з попередньою перемогою на виборах глави держави. При цьому Додон збирається звернутися до суду, щоб оскаржити результати голосування, повідомляє ТАСС.

"Попередні результати показують, що мій опонент, пані Майя Санду, виграла. Йдеться про попередні результати. І я хочу її попередньо привітати з цим", - заявив Ігор Додон під час свого брифінгу в понеділок, 16 листопада.

Він також звернувся до своїх виборців з проханням зберігати спокій. "Я вам скажу, якщо треба буде вийти на вулицю", - пообіцяв Додон.

Також нинішній глава Молдови має намір в суді оскаржити перемогу Майї Санду на виборах.

"Мій виборчий штаб зареєстрував безпрецедентну кількість порушень під час виборів, ми будемо перевіряти їх. Пройдемо по всіх судових інстанціях. Якщо вони підтвердять, що все відповідало закону, то ми поставимо крапку в цій виборчій кампанії", - наголосив Ігор Додон.

Нагадаємо, що на виборах президента Молдови перемагає Майя Санду. Вона набрала 57,7% голосів, тоді як її конкурент, чинний президент Ігор Додон, - 42,2%.

Також повідомлялося, що Зеленський привітав лідера президентських перегонів у Молдові. Він висловив надію на подальше зміцнення відносин між країнами під час президентства

За матеріалами Корреспондент.net