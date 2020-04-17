Доповідь: Пацієнти Covid-19 швидко одужують після отримання експериментального препарату ремдезівіру

Пацієнти Covid-19, які отримують експериментальний препарат під назвою ремдезівір, швидко одужували, і більшість людей їхали додому за декілька днів

Про це повідомляє STAT News у четвер після отримання відео-розмови про випробування, інформує CNN.

У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми та лихоманка, але вони змогли вийти з лікарні після менш ніж тижневого лікування.

"Найкраща новина полягає в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписані, що чудово. У нас загинуло лише двоє пацієнтів", - доктор Кетлін Маллен, спеціаліст з інфекційних хвороб Чиказького університету, який веде клінічне випробування.