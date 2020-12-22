Джо Байден публічно зробив вакцину від коронавірусу (відео)

Обраний президент США Джо Байден і його дружина Джил Байден вакцинувались від COVID-19. Щеплення Байденом зробили в клініці ChristianaCare Wilmington неподалік від місця їх проживання в штаті Делавер.

Про це повідомляє New York Post.

Байден отримав вакцину Pfizer-BioNTech. Цей препарат потрібно вводити двічі, так що через деякий час його очікує ще одна доза.

"Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди повинні бути готові зробити щеплення, коли вакцини будуть доступні. Турбуватися нема про що. Я з нетерпінням чекаю другого уколу", - сказав Байден.

Процес щеплення транслювали в прямому ефірі американські телеканали.

Раніше обрані президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс підтвердили намір зробити публічне щеплення вакциною від коронавірусу, щойно вона буде доступна, аби засвідчити її безпечність. За матеріалами Прямий канал.