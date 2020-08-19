Джо Байден став офіційним кандидатом у президенти США

Джо Байден, колишній віцепрезидент США, затверджений єдиним кандидатом в президенти від Демократичної партії.

Відповідне рішення демократи прийняли 18 серпня на загальнонаціональному з'їзді в Мілуокі, який проходив у режимі онлайн через пандемію коронавірусу. Внутрішньопартійним суперником Байдена був сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс. За результатами голосування Байден набрав найбільшу кількість голосів. Про це повідомляє CBS News.

У підсумку більшість голосів отримав Байден. Його підтримали, зокрема, офіцер служби безпеки в будівлі New York Times в Нью-Йорку Жаклін Бріттані, сенатор від штату Делавер Кріс Кунс, член Конгресу Ліза Блант Рочестер, вдова покійного сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн, колишній державний секретар Колін Пауелл та республіканець і ексгубернатор штату Огайо Джон Касіч.

Як відомо, вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на 3 листопада 2019 року. Байден побореться за президентське крісло з чинним главою держави Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у червні видання The New York Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп втрачає рейтинг у процесі передвиборної кампанії, у той час як його головний опонент колишній віцепрезидент Джо Байден набирає бали. За матеріалами Ракурс.