Джо Байден зламав ногу, граючи зі своїм собакою

Новообраний президент США Джо Байден травмував ногу, граючи зі своїм собакою. Новий американський гарант невдало наступив на ногу і підвернув її. Медики діагностували в нозі президента дві тріщини, повідомляє видання The hill.

Історія з ногою трапилася в суботу, коли Байден грався з Мейджором - однією зі своїх двох німецьких вівчарок. Він оступився і відчув різкий біль у правій нозі. Спочатку його особистий лікар Кевін О'Коннор припустив, що Байден розтягнув зв'язки на нозі, проте доктор наполіг на додатковому обстеженні.

Байдену довелося відправитися в госпіталь, щоб обстежитися ретельніше. Там- то і виявили, що новообраний президент серйозно пошкодив ногу. Зроблена йому комп'ютерна томографія виявила на ступні дві тріщини, хоча спочатку рентгенівський знімок ніяких пошкоджень кістки не показав. Переломи невеликі, та все ж ногу доведеться зафіксувати, поки вони будуть зростатися.

Лікарі кажуть, що на якийсь період йому доведеться носити ортопедичний чобіт, поки кістки не зростуться. Нагадаємо, що Джозефу Байдену 78 років, і у нього, звісно, процеси регенерації проходять не так швидко, як у молодих.За матеріалами Today.ua