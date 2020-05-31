Екіпаж Crew Dragon перейшов на МКС

Астронавти американського пілотованого корабля Crew Dragon, який у неділю зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС), перейшли на її борт, повідомили в NASA.

Crew Dragon, на якому в суботу на орбіту відправилися в випробувальний політ астронавти NASA Даглас Харлі і Роберт Бенкен, став першим американським пілотованим кораблем, запущеним із території США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів.

Пуск корабля Crew Dragon був здійснений за допомогою ракети-носія Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида в суботу. Спочатку він повинен був відбутися ще 27 травня, але за 15 хвилин до старту був відкладений у зв'язку несприятливими погодними умовами.

Запуск здійснено в рамках контракту між NASA і SpaceX зі створення корабля і ракети-носія для здійснення комерційних польотів астронавтів до МКС.

Нинішня місія Crew Dragon є останнім великим випробуванням корабля перед його сертифікацією NASA для здійснення регулярних комерційних пілотованих польотів на МКС. У березні 2019 року такий самий корабель здійснив перший успішний випробувальний політ на станцію в безпілотному режимі.

З 2011 року астронавти NASA доставляються на МКС російськими кораблями "Союз", за місця на яких американське космічне агентство платить Росії. Зокрема, в травні NASA домовилося з Роскосмосом про покупку за $ 90,2 млн одного місця на "Союзі", який у жовтні стартує до МКС.

Нині екіпаж МКС складається з росіян Анатолія Іванишина і Івана Вагнера, а також американця Кріса Кессіді. За матеріалами Інтерфакс-Україна.