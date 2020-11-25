Експерти ВООЗ повернуться в Ухань для вивчення перших випадків зараження коронавірусом

Група дослідників за підтримки ВООЗ планує повернутися для обстеження оптового продуктового ринку в Ухані, щоб докладніше вивчити появи коронавірусної інфекції на початковому етапі, повідомляє в середу британське видання The Guardian.

"Ми з міжнародною командою і китайськими колегами хотіли б повернутися в Ухань, щоб провести поглиблене повторне опитування тих, у кого раніше інших підтвердилося (зараження коронавірусом - ІФ), спробувати знайти інших пацієнтів, які не були виявлені раніше, і спробувати з'ясувати, чи зможемо ми зрозуміти історію перших випадків зараження", - заявив експерт ВООЗ з зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек.

За його словами, дослідники спробують зрозуміти, які схожості є у перших інфікованих працівників Уханьського ринку.

"Ми дійсно не знаємо, що відбувалося до грудня 2019 року, ми не знаємо, як вірус перекинувся зі свого найбільш імовірного природного місця існування кажанів на людину. І це та частина історії, яку нам потрібно відновити", - пояснив Ембарек.

Експерт наголосив, що дослідники мають намір знайти перших інфікованих працівників, які можуть поділитися "важливою інформацією", де вони могли заразитися.

"Ніщо не вказує на те, що (COVID-19 - ІФ) був створений людиною", - додав він, посилаючись на думку більшості вчених, які вважають, що коронавірус набув поширення від кажанів.

Як зазначив головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян, організація вже отримала дозвіл на проведення подібної міжнародної поїздки від уряду Китаю.

Перший випадок коронавірусу COVID-19 було виявлено, ймовірно, 17 листопада 2019 року. Як писала газета South China Morning Post (SCMP) у березні цього року, "нульовий пацієнт" з COVID-19 був, ймовірно, зафіксований 17 листопада 2019 року в місті Ухань (китайська провінція Хубей). Ним, як вважається, був 55-річний чоловік. Китайські медики зрозуміли, що зіткнулися з новим інфекційним захворюванням тільки в кінці грудня. Відтоді цей вид коронавірусу поширився в усьому світі, привів до введення вимушених обмежувальних заходів у більшості країн світу і негативно вплинув на світову економіку.

Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте неясно, яка тварина стала посередником між кажанами та людиною під час передання вірусу.

Раніше вважалося, що вірус з'явився на ринку в Ухані, де з кулінарною метою торгували екзотичними тваринами. Однак тепер експерти вважають, що ринок лише сприяв поширенню вірусу, а не був місцем його зародження. За матеріалами Інтерфакс-Україна.