ЕС начинает общественную консультацию по выработке плана борьбы против рака

Европейская комиссия начинает широкую общественную консультацию по выработке Европейского плана борьбы против рака, который будет представлен до конца этого года.

"У нас нет ответов на все вопросы (о том, как победить рак ), но вместе мы можем понять, на чем следует сосредоточить внимание и как добиться большего эффекта", - заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объясняя цель общественной консультации.

Она открыла в Брюсселе конференцию по случаю отмечаемого 4 февраля Всемирного дня борьбы против рака, на которой делились своими переживаниями, опытом, знаниями и предложениями те, кто живет с онкологическим диагнозом или излечился от этого недуга, специалисты здравоохранения, политики, активисты неправительственных организаций.

Первый вопрос, который, по мнению главы исполнительной коллегии ЕС, следует обсудить, - это профилактика. 40% случаев заболевания можно предотвратить, но только 3% бюджетов здравоохранения идут на профилактику. Среди предполагаемых мер она назвала развитие региональных онкологических сетей с медицинскими учреждениями гарантированного качества, поощрение более здорового образа жизни, развитие спорта, улучшение маркировки здорового питания и т.п.

Второй приоритет - поставить самые современные технологии на службу здравоохранению. Союзный бюджет ЕС может сыграть в этом важную роль, наряду с бюджетами государств-членов. В рамках новой программы "Горизонт Европа" (Horizon Europe) будет организована "Миссия по борьбе против рака".

Сейчас в ЕС создается Единое пространство данных о здоровье. Это инфраструктура, позволяющая ученым и врачам не только хранить клинические и исследовательские данные, но и получать доступ к данным других ученых.

Сюда же фон дер Ляйен относит регулярные осмотры и стопроцентный охват населения прививками против некоторых видов рака.

"Я верю, что у всех нас есть одинаковое право на здоровье. Не должно иметь значения, где вы родились или где живете", - сказала глава Еврокомиссии, отметив, что у женщины с раком шейки матки, которая живет в Румынии, в 16 раз больше вероятность умереть, чем у той, которая живет в Италии.

Европейский план борьбы против рака определит меры поддержки, координации или дополнения усилий государства-члена ЕС на всех основных стадиях противодействия заболеванию: профилактики, ранней диагностики и скрининга, лечения и ухода, качества жизни пациентов, людей, переживших недуг, и тех, кто ухаживает за ними. План будет сочетать законодательные и не законодательные меры.

Ежегодно в ЕС рак диагностируется у 3,5 млн человек. К 2035 году это число может удвоиться, и без дальнейших действий рак может стать основной причиной смерти в ЕС (сегодня это сердечно-сосудистые заболевания). Стоимость лечения рака в странах ЕС растет беспрецедентными темпами, что обусловлено демографическими изменениями и расширением инноваций в сфере здравоохранения. В целом экономическое воздействие рака в ЕС, по оценкам, превышает 100 млрд евро в год