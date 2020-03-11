Страны Евросоюза договорились привлечь около 25 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Такое решение приняли 27 глав государств и правительств по итогам трехчасовой видеоконференции.

ЕС выделит 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Новости » В мире 11.03.2020 - 11:57

Иллюстративное фото (facebook.com eucouncil)

27 глав государств и правительств ЕС утвердили фонд для борьбы с вирусом

Страны Евросоюза договорились привлечь около 25 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Такое решение приняли 27 глав государств и правительств по итогам трехчасовой видеоконференции.

По словам главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Лейен, 7,5 млрд евро ЕК выделит из собственных средств, чтобы как можно быстрее помочь странам, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса - Италии, Франции и Германии.

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, ЕС будет действовать сообща и очень быстро.

"Сотрудничество - наша цель. Мы должны замедлить распространение вируса, приняв соответствующие меры", - отметил Мишель.