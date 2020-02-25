Европарламент попросил сотрудников, ездивших в страны с коронавирусом, работать дистанционно

Европейский парламент указал своим сотрудникам на необходимость оставаться дома, если они путешествовали в районы Италии, где зафиксированы многочисленные случаи коронавируса.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующее письмо, направленное Европарламентом всем своим сотрудникам ночью в понедельник.

"Европейский парламент призвал своих сотрудников оставаться дома, если они путешествовали по регионам Италии, где были зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом", - говорится в сообщении.

В частности, генеральный директор по персоналу Кристиан Кнудсен попросил сотрудников оставаться дома в "самоизоляции", если в течение последних 14 дней они ездили в итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья или Венето, а также в Китай, Сингапур или Южную Корею.

Генеральная дирекция попросила этих сотрудников найти возможность работать из дома.

Персоналу также дано поручение проверять свою температуру два раза в день. Если через две недели не будет никаких симптомов, они должны вернуться к работе, "получив разрешение от врача".

По состоянию на утро 25 февраля общее число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом составляет 80 147, а умерших от него - 2699.

В Украине не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19. По материалам Укринформ.