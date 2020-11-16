Евросоюз хочет договориться по вакцине от коронавируса от Moderna по цене 25 долларов за дозу

Евросоюз хочет договориться по вакцине от коронавируса разработки Moderna по цене менее 25 долларов за дозу. Переговоры сторон идут с июля.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что переговоры завершаться заключением контракта в ближайшие дни.

Компания Moderna уже имеет заключенный контракт с правительством США. В августе Штаты согласовали закупку 100 миллионов доз за 1,5 миллиарда долларов, то есть по 15 долларов за дозу. Но при этом США еще профинансировали разработку вакцины на миллиард долларов, а потому для них цена одной дозы фактически также 25 долларов.

Напомним, что в США оценили эффективность вакцины от коронавируса почти в 95%.