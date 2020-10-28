Франция усиливает карантин

Франция возвращается к более жестким ограничительным мерам вследствие эскалации эпидемии коронавируса.

Об этом 28 октября объявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем пятом за период эпидемии обращении к нации, передает корреспондент Укринформа.

"Я решил возобновить с пятницы карантин, чтобы остановить вирус. Это касается всех регионов", - заявил Макрон.

Он сообщил, что новые ограничительные меры будут действовать как минимум до 1 декабря.

Президент Франции отметил, что на протяжении второй волны эпидемии вирус распространяется по территории страны даже быстрее, чем предполагалось худшими прогнозами.

О конкретных мерах относительно возобновленного карантина правительство сообщит в четверг, 29 октября.

В то же время, Макрон заверил, что школьные учебные заведения не будут закрываться, но в университетах обучение будет дистанционным. Также продолжат работать публичные заведения и другие учреждения, деятельность которых важна для экономики.

"Экономика не должна обвалиться", - подчеркнул президент Франции.

Как сообщалось, на этой неделе во Франции зафиксировано наибольшее с начала пандемии количество новых заражений за сутки - более 52 тыс. Всего в стране с марта COVID-19 заболели свыше 1,2 млн человек; произошло почти 36 тыс. летальных исходов.

В мире по состоянию на утро 28 октября зарегистрировали 44251983 случая COVID-19. С начала пандемии от болезни погибли 1171476 человек, выздоровели 32446970 пациентов.