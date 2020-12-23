Гастрогід Michelin попросив вибачення за "російський" борщ

Посольство України у Франції звернулось до гастрогіда Michelin стосовно того, що вони назвали борщ "стравою російської кухні"

Про це заявила пресслужба відомства.

"Отримавши новину про запуск гастрогіду по московським ресторанам, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin. Від керівництва компанії отримали вибачення за "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією", - йдеться у повідомленні.

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Там зазначили, що повідомлення, у якому йшлося про "емблематичні національні перші страви російської кухні - борщ та розсольник", виправлено. Тепер "на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема розсольник, а також борщ у його можливих формах та варіаціях".

"Розпочинаємо роботу з Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах. У Groupe Michelin з ентузіазмом відреагували на запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ - наш!", - підсумували у посольстві. За матеріалами https://wz.lviv.ua