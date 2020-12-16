Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини в окупованому Криму

Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену Резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Голосування відбулося в середу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Документ підтримали 64 члени ООН, проти висловилися 23 країни на чолі з Російською Федерацією, країною-окупантом Кримського півострова, утрималися 86 країн, передає власний кореспондент Укрінформу.

У резолюції наголошується, що РФ продовжує дискримінацію жителів півострова: кримських татар, українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп.

Крім того, засуджується порушення прав людини в окупованому Криму, спроба анексії й тимчасова окупація півострова Росією. Документ також звертає увагу на нав'язування кримчанам російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму та придушення національної ідентичності.

Резолюція також засуджує незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму. Окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними і їх слід називати виключно "окупаційними органами Російської Федерації".

Як повідомляв Укрінформ, проєкт резолюції був підтриманий у листопаді Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН із соціальних і гуманітарних питань. Співавторами резолюції виступили Україна, Грузія, Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Латвія, Литва, Естонія та інші країни-партнери України.