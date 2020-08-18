Генсек ООН закликає владу і народ Білорусі до діалогу

ООН спостерігає за ситуацією в Білорусі, заявив офіційний представник генерального секретаря Організації Стефан Дюжаррик.

За його словами, генсек Антоніу Гутерреш "уважно стежить за розвитком подій у країні і наголошує на важливості надання всім білорусам можливості здійснювати свої цивільні й політичні права", закликає владу проявляти стриманість у відповідь на демонстрації.

"Ми дуже добре обізнані про демонстрації та події, які відбуваються в цій країні. Генеральний секретар вважає, що невдоволення людей має бути почуте і що репресії не є відповіддю", - наголосив Дюжаррик, додавши, що факти жорсткого поводження із затриманими має бути розслідувано.

Він зазначив також, що "генеральний секретар закликає всіх білорусів розв'язати проблеми, що виникли після виборів, шляхом діалогу і зберегти мир у країні".

За матеріалами Інтерфакс-Україна.