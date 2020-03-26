Генсек ООН закликав лідерів G20 до часткового зняття санкцій

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав лідерів "Великої двадцятки" пом'якшити санкції на час пандемії коронавірусу Covid-19.

У листі, розісланому Гутеррішем лідерам G20, пропонується зняти обмежувальні заходи, що перешкоджають доставці медикаментів і продовольства.

"Я закликаю до скасування санкцій, введених щодо країн, щоб забезпечити їм доступ до продовольства, основних медичних товарів і медичної допомоги в боротьбі з Covid-19. Це час для солідарності, а не для ізолювання", - йдеться в листі.

Гутерріш також закликав зняти обмеження на транскордонну торгівлю, що впливають на доставку обладнання, медикаментів та інших предметів першої необхідності для боротьби з пандемією, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні створити умови та мобілізувати ресурси, необхідні для забезпечення того, щоб країни, що розвиваються, мали рівні можливості для реагування на кризу", - заявив Гутерріш.

На думку генсека ООН, щоб не дати пандемії досягти "апокаліпсичних масштабів", потрібні "рішучі дії світових лідерів".

На боротьбі з Covid-19 вирішила зіграти і Росія, яка закликає міжнародне співтовариство зняти з неї санкції. Голова МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що санкції проти РФ введені за анексію Криму, агресію в Донбасі та Сирії, втручання в американські вибори 2016 року, і ніяк не пов'язані з коронавірусом.

"Це маніпуляція, тому що ЄС ввів санкції не через коронавірус, а через агресію Росії проти України. Відповідно, вони можуть бути пов'язані виключно з виконанням Росією своїх зобов'язань у контексті мирного врегулювання і деокупації українських територій Донбасу і Криму", - зазначив Кулеба. За матеріалами Інтерфакс-Україна, Дзеркало тижня. Україна