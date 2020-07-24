Генсек ООН закликав виконувати домовленості щодо перемир'я на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони конфлікту дотримуватися домовленості щодо припинення вогню

Про це йдеться в заяві офіційного представника генсека Стефана Дюжаррика.

"Генсек ООН закликає всі сторони повністю дотримуватися узгоджених умов і зосередити зусилля на захисті цивільних осіб, які продовжують найбільше страждати від бойових дій", - наголошується в повідомленні.

Гутерріш закликав забезпечити гуманітарний доступ і умови уздовж лінії зіткнення.

Генсек ООН закликає всі зацікавлені сторони вжити подальші заходи для забезпечення нового імпульсу в мирних зусиллях "нормандської четвірки", ТКГ та ОБСЄ.

22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. У Росії підтвердили припинення вогню на Донбасі.

В ОБСЄ розповіли про умови нового перемир'я на Донбасі, що має початись 27 липня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі очікується підписання документа щодо всеосяжного і повного припинення вогню на Донбасі з 27 липня, домовленості щодо якого досягнуто в ТКГ усіма лідерами країн "Нормандської четвірки". За матеріалами спресо TV.